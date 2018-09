Violinkoncert i Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirke indbyder til en spændende koncert med den dansk-armenske violinist Loussine Azizian, tirsdag den 2. oktober, kl. 19.30.

Af Erik Fisker

Hun er efterspurgt for sin klang, intensitet og virtuositet både som solist og som kammermusiker, og har vundet flere internationale priser. Hun er i øvrigt både datter og elev at den afdøde violinist Sergej Azizian, der også var kendt for sin virtuositet og store passion for musikken. Han boede i Brønshøj, og Loussine er opvokset i bydelen. Hun er nu ansat i Kristiansand Symfoniorkester.

Akustikken i Brønshøj Kirke er netop meget velegnet til strygere, så denne koncert med soloviolin, så der er lagt op til en stor musikalsk oplevelse. Repertoiret består af musik med kontraster og store musikalske udtryk bl.a. en virtuos solo-partita af J. S. Bach og et værk af den sovjetisk/ armenske komponist A. Khachaturian. Loussine Azizian vil selv guide publikum igennem koncerten og fortælle om musikken.