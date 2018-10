Årets Brolæggerpris til Tingbjerg

Brostenene foran Tingberg Kulturhus og Bibliotek er et lille mesterværk. Kragh & Berglund Landskabsarkitekter fik forleden overrakt Brolæggerprisen 2018 af oldermand Claus Johnsen fra Brolæggerlauget under Dansk Byggeri (i midten). Arkitekterne har etableret pladsen i tæt samarbejde med brolæggervirksomheden C.C Brun Entreprise A/S. De gamle brosten er genanvendt og nytænkt, og der er ikke en eneste fejl at finde i brolæggerarbejdet. Foto: Klaus Hybler

Hæder og ære til spændende bydelsplads

Af Erik Fisker

Torsdag i sidste uge blev Brolæggerprisen 2018 tildelt Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A/S for pladsen omkring det nye Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Pladsen er udført med materialer af høj kvalitet og smukt udført brolæggerarbejde af brolæggerne fra C.C. Brun Entreprise A/S.

Prisen blev uddelt at oldermanden i Brolæggerlauget, Claus Johnsen, og tildeles for godt håndværk, og det er sandsynligvis første gang et alment boligbyggeri får sådan en pris. Det er samtidig genbrug af materialer og sjov nok resultatet af et besparelsesforslag. De sten, der er brugt, er 34 millioner år gamle. De er blevet omlagt, og hvis man om 100 år tænker, at de skal omlægges igen, kan det gøres uden problemer.

– Vi er stolte over at modtage prisen tildelt af Brolæggerlauget og over at have skabt den smukke bydelsplads, siger Hans Kragh fra Kragh & Berglund.

– Inspirationen er en tolkning af C. Th. Sørensens tilgang til den oprindelige landskabsplan for Tingbjerg, hvor det legende og underfundige spejles i naturen som skabende element der fremmer og styrker mødet mellem mennesker og samhørigheden i området.

Den oprindelige brostensbelægning med gamle engelske brosten i høj kvalitet, er genbrugt og skaber et torv med sin helt egen identitet, der både er genkendelig og nytænkt i en lokal forankring. Bydelspladsen af Kragh & Berglund og bygningen af arkitekterne fra COBE er et aktivt indgreb i Tingbjerg.

Et indgreb der viser nye veje for renovering i almene boligområder, siger Hans Kragh.



Belægningen foran det nye kulturhus er både lavet af brosten, chaussésten og vådstøbte betonfliser. Foto: Mathias Hansen