Årets mest entusiastiske varehuschef i Danmark er fra føtex Husum

Morten Nyholm modtog i sidste uge prisen som den mest entursiastiske varehuschef. Foto: føtex

Morten Nyholm fra føtex Husum er netop blevet kåret som den mest entusiastiske varehuschef til Danish Retail Award

Af Dorthe Brandborg

Mandag den 24. september blev detailhandlens svar på en Oscar-uddeling afholdt på Børsen i København. Under navnet Danish Retail Award kåres de mest entusiastiske og forandringsskabende butiks- og varehuschefer i Danmark. Morten Nyholm, der til daglig er varehuschef i føtex Husum, var blandt vinderne i år.

-Jeg er virkelig stolt over at have fået denne pris med hjem. Det er en kæmpe anerkendelse for det arbejde, vi leverer hver eneste dag i føtex Husum, fortæller Morten Nyholm.

Udvælgelseskomiteen indeholder nogen af de vigtigste personer indenfor detailhandlen i Danmark. De har blandt andet valgt Morten Nyholm, fordi han har en kreativ evne til at tænke ud af boksen og finde nye muligheder for sit varehus. Komiteen har fundet aktivitetsniveauet i føtex Husum imponerende, og Morten har afholdt alt fra modeshow og MasterChef til fastelavn og skopudsning. De mange tiltag har fået stor opbakning og bidraget til en høj tilfredshed blandt kunderne.

-Det er vigtigt for mig at have en dagligdag, hvor det er vores kunder og mine medarbejdere, der er i fokus. Sammen har vi skabt et varehus, hvor vi er på flade fødder, og hvor der er højt til loftet. Jeg tror på, at det er med til at skabe nogle fantastiske resultater på den lange bane, tilføjer Morten.

Danish Retail Award afholdes hvert år af Dansk Erhverv i samarbejde med Dansk Handelsblad og ZBC Detailgruppen. Sammen med den fornemme pris følger en studietur med de to andre vindere til Singapore, hvor der er rig mulighed for at hente inspiration med hjem til fremtidens varehus.

-Jeg glæder mig helt vildt til at komme til Singapore og få en masse spændende inspiration til, hvordan vi kan skabe et endnu mere spændende varehus i fremtiden til gavn for vores kunder, afslutter Morten.