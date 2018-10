Ældredag for 16. gang

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling holdt åbningstalen. Foto: Kaj Bonne

Den velbesøgte Ældredag blev i år afholdt i Kulturstationen Vanløse

Af Erik Fisker

Ældredagen bliver på skift afholdt i Vanløse og Brønshøj-Husum. I år var det Vanløses tur til at byde deltagere og gæster velkommen. Lokalområdechef Jessie Kjærsgaard kunne byde velkommen til rekordmange deltagere, både private, frivillige og kommunale. Temaet i år var musik, så dagen blev startet med en fællessang og senere jazzmusik i Kulturstationens café.

Det var Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, der stod for den officielle åbning af Ældredagen.

– Jeg håber, at dagen vil inspirere til oplevelser og glæde for de ældre med både nye og gamle venner, sagde hun, og glædede sig over at dagens tema var musik. Borgmesteren for for nylig deltaget i festligheder i Bystævneparken, og kunne fortælle om hvordan musikken kunne bidrage med en fantastisk stemning.

Ældredagen er arrangeret af Lokalområdekontoret, der dækker Vanløse og Brønshøj-Husum samt bydelenes to lokaludvalg samt Ældresagen og Husum Vænge Centret.

Formålet med dagen er, at ældre kam blive inspireret til nye aktiviteter, der kan bidrage til flere gode leveår. På mere end 40 stande var frivillige og ansatte parate til at møde gæsterne og give råd og vejledning samt inspiration og viden. Her kunne man fx møde en lang række foreninger og lokale centrer med tilbud om aktiviteter for pensionister. Også de kommunale tilbud var godt repræsenteret angående bl.a. demens, diabetes, nedsat hørelse, hjemmepleje og mad til ældre.

Lokaludvalgene deltog også med stande samt det lokale politi, kirkerne og biblioteket. Endvidere deltog flere private firmaer med tilbud om levering af mad eller privat hjemmepleje.