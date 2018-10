Alberte giver koncert

Det musikalske makkerpar Alberte og Andreas Fuglebæk. Foto: Pressefoto

Melankoli, inderlighed og sprækker af smil. Alberte Windings jordnære tekster rummer det hele

Af Dorthe Brandborg

Torsdag den 4. oktober kl. 20 giver hun koncert i Pilegården med sin mand Andreas Fuglebæk

Når en intimkoncert virkelig lykkes, så kan den nærmest opleves som en fortrolig samtale mellem musikerne på scenen og publikum. Lige præcis det formår det musikalske makkerpar Alberte og Andreas Fuglebæk at skabe til deres intimkoncerter.

På duoens seneste album ‘Hva Drømmer Du’ er der sange om barndom, ungdom og det voksne hjertes vildveje og til koncerterne bliver sangene bundet sammen med sjove anekdoter. Med en umiskendelig varme bliver der taget favntag både med livets ned- og opture, og for publikum bliver det svært at gå hjem fra koncerten uden at mærke hjertet banke på ny.

Der er sange om den første kærlighed og den måske sidste. Der er sange om børnene, der flyver langt væk, som vildfarne balloner og mødre, der modvilligt slipper snoren. Der er sange om forældre, der bliver gamle og dør, børn der søger Københavns anonymitet og ensomhed, voksne der savner byens fest, elskende der oplever noget så banalt som kærlighed og sange om det store mirakel at få et barnebarn.