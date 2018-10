Aldi genåbner med fest

Butikschef Imdat Yksel sammen med sin souschef Arzu. Begge har travlt med at børe butikken klar til åbning. Foto: ef

Lørdag den 27. oktober slår den nye Aldi i Brønshøj dørene op med nyt butikskoncept

Af Erik Fisker

Efter længere tids nyindretning åbner Aldi på Frederikssundsvej 131-135 igen med en fest for hele familien. Det sker i anledning af, at Aldi kan byde indenfor til et helt nyt butikskoncept med masser af dansk frugt, grønt og kød, duften af friskbagt bake-off og spotvarer.

Butikken inviterer de morgenfriske til gratis kaffe og lækkert bagværk, mens børnene kan gå på bogstavsjagt i den nyindrettede butik og deltage i konkurrencen om at vinde en kæmpe pose med slik. Om formiddagen kan hele familien desuden deltage i et bageværksted, hvor man kan pynte kager og brød fra butikkens bake-off, og om eftermiddagen vil de mindste kunne opleve en fantasifuld ballonmand trylle ønsker frem. Ved kassen vil der hele dagen blive uddelt skrabelodder til alle kunder, og der er hele 800 præmier i spil.

– Vi glæder os til at få de sidste detaljer på plads, så vi kan slå dørene op til den nye Aldi med et brag af en åbningsfest. Her vil der, udover muligheden for at opleve den nye butik, være sjove aktiviteter og konkurrencer, der kan underholde hele familien, fortæller butikschef Imdat Ÿksel, der efter 10 år i Aldi i Tingbjerg kom til Brønshøj for to år siden.

Helt ny butik

Festlighederne sker i forbindelse med, at Aldi kan fejre åbningen af et helt nyt butikskoncept.

– Vi har holdt fast i de samme lave priser som ved den gamle Aldi, men derudover er næsten alt andet ændret. Nu kan man fylde vognen med økologiske varer, danske grøntsager, kød i en høj kvalitet og hente friskbagt bake-off – i helt nye rammer, der skal give kunderne en ekstra god indkøbsoplevelse, og det glæder vi os til at vise frem til den store åbningsfest, fortæller Imdat Ÿksel om det nye koncept.

Aldi Danmark kunne i 2017 fejre sit 40 års jubilæum, og dermed markere discountbranchens indtog på det danske marked. I Danmark er der 189 butikker med knap 2300 medarbejdere.

Det nuværende Aldi startede i 1948 af to brødre med efternavnet Albrecht. Navnet ALDI er en sammentrækning af Albrecht Diskont.