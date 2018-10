Så er det igen blevet tid til banko i Brønshøj Boldklub i Ryten

Af Erik Fisker

Så har man lyst til at hygge samtidig med, at man måske kan gå hjem med en præmie – måske flere, så tag fat i vennerne og veninderne, når der igen er banko torsdag den 11. oktober, kl. 18.30 på Ruten 2.

Divisionsspillerne spiller igen med, så der igen er mulighed for at få set, hilst og snakket med dem, der får glæde af overskuddet fra bankospillet.

Hvis man er heldig kan man vinde en af de flotte præmier, og sidder man ved siden af en, der har pladen fuld, så får man også en præmie i form af en sidegevinst. Efter de 10 spil, spilles et ekstraspil, hvor der sættes den sædvanlige krølle på bankospillet.

Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet. Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Der vil blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”.

Prisen for 1 plade er 15 kr., og der er penge at spare ved køb af flere end 4 plader. Pladerne kan betales både kontant og med Mobile Pay.