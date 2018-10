Bolden skal altså i kassen

Union kunne ikke udnytte chancerne mod Kastrup

Af Jan Løfberg

I nogle af hjemmekampene i dette efterår på Genforeningspladsen har Union haft meget svært ved at score på de chancer, som spilovertaget har givet. Danmarksserie-kampen i lørdags mod Kastrup var ingen undtagelse. Amagerkanerne kunne returnere til ”Øen” med en sejr på 2-0.

Union vadede i chancer og kunne bare i løbet af de første ti minutter føre 3-0. I stedet slog Kastrup kontra efter pausen og scorede to gange.

Union er i løbet af kort tid faldet fra anden- til sjettepladsen. På søndag er der udekamp mod TFC Odsherrede i Vig kl. 14.30. En fanbus med Union-tilhængere kører til det nordlige Sjælland.

KB kommer på besøg

Husum sad over i sidste uge. Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30 spiller Husum ude mod Hvidovre IF. Fredag aften kommer KB på besøg i Husumparken kl. 18.30. Husum har midlertidigt mistet førstepladsen i Københavnsserien til Tårnby FF, der dog har spillet to kampe flere end Husum.

I serie 1 kunne Boldklubben Fix som ventet ikke stille noget op mod FC Græsrødderne, der vandt med 2-0. I weekenden blev Fix snydt for en sejr i overtiden mod Christiania SC. Rasmus Krogdahl og Oliver B. Larsen havde scoret Fix’ mål, men christianitterne fik uafgjort, da en netop indskiftet spiller kom på banen og scorede.

Lørdag spiller Fix ude mod FC Udfordringen i Valby Idrætspark kl. 13.

7-0 til Stefan

Boldklubben Stefan hentede en storsejr i serie 2 ved at besejre Amager FF med 7-0. I løbet af de første 39 minutter havde man bragt sig på 6-0… Mark Herløv scorede tre gange, Tobias Marshall-Heyman to mål og Christian Tore Andersen og Nikolaj Holm hver et mål.

Næste kamp for Stefan er lørdag den 27. oktober kl. 13 på Kløvermarken mod FC Nyhavn.