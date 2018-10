Borgmester trækker sig

Alternativets nu tidligere borgmester i København, kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld, stopper som borgmester

Af Erik Fisker

Alternativets nu tidligere borgmester i København, kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld, stopper som borgmester, efter han den senere tid på en lidt uheldig måde har vist sin fortolkning af, hvad hans parti mener med ”en ny politisk kultur”.

Radio24syv har afsløret, at Niko Grünfeld har brugt 130.000 kr. på at indrette sit kontor med designermøbler, samt at den dertil hyrede arkitekt er søster til en tidligere chefrådgiver i Alternativet. Efterfølgende har det vist sig, at han ikke har den akademiske uddannelse, der står på hans cv, samt at han har ansat en personlig assistent med en fortid som ansat i Alternativet.