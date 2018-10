Bulldogs ikke til at stoppe

HB var mødt op i lyserøde trøjer, men Husum lod sig ikke distrahere og vandt 3-1 over fælledklubben. Foto: Christian Ove Carlsson.

Husum Boldklub har svung over sit spil og styrer mod Danmarksserien

Af Jan Løfberg

Mange tilskuere var mødt frem i Husumparken, da bydelens fodboldstolthed boldklubben fra Nordrupvej tog i mod fælledklubben HB i et topopgør i Københavnsserien. Det blev 3-1 til Husum og dermed en ny sejr, der gør at Husum fører rækken med 21 point – to flere end Tårnby FF, der ligesom de følgende klubber har spillet én kamp mere end Husum, der i den grad lever op til kælenavnet ”Bulldogs”.

Alle er enige om, at Husum har imponeret i år. Således også HBs træner Jesper Mathiesen, der til ligabold.dk udtalte: – Vi tabte 3-1 til rækkens førerhold Husum. En fortjent sejr og på dagen havde de mere at byde på end vi havde.

Husums scoringer blev leveret af Lasse Syndergaard, Sebastian Peter Stage og Andreas Joensen.

I den kommende weekend springer Husum over. Klubben spiller først tirsdag aften den 23. oktober kl. 19.30 mod Hvidovres 2. hold på Hvidovre Stadion. Der er også aftenkamp i Husumparken fredag den 26. oktober kl. 18.30, når Danmarks ældste fodboldklub KB kommer på besøg.