Centralisme eller borgerinddragelse

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116

I vores lokale avis kunne vi 25. september 2018 læse om forvaltningen hen over hovedet på Brønshøj-Husums borgere havde besluttet, at Brønshøj Gamle Skole, skulle indrettes til tandklinik. Denne beslutning på trods af, der mellem bydelens borgere intenst og længe har været drøftet muligheden for at den smukke gamle bygning kunne bruges som hus for musikundervisning for lokale skolebørn – noget, der længe har været savnet.

I den konkrete sammenhæng er det dybt bekymrende, at forvaltningen ikke har hørt Lokaludvalget om forslag til anvendelse af bygningen.

Forvaltningen kan gøre skaden god igen – ved at omgøre beslutningen indtil Lokaludvalget er hørt!

Denne henvendelse er mailet til overborgmester Frank Jensen, børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen og børne- og ungdomsforvaltningens chef Tobias Børner Stakx.