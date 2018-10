Dårlig kundeservice årsag til fravalg

En ny undersøgelse fra fagforeningen Business Danmark peger på, at det ikke står helt godt til med kundeservicen i de danske butikker.

Af Erik Fisker

En ny undersøgelse fra fagforeningen Business Danmark peger på, at det ikke står helt godt til med kundeservicen i de danske butikker. Knap 75 procent af danskerne har helt undladt at købe noget på grund af en dårlig kundeoplevelse. Et alarmerende højt tal, lyder meldingen fra fagforeningen Business Danmarks landsformand Jens Neustrup Simonsen, der mener, at danske virksomheder skal blive meget bedre til at tage hånd om deres kunder.