Danmarks bedste kantine ligger i Brønshøj

Mathias Holt (siddende) med to medkokke i kantinen på Brønshøjvej. Foto: Landbrug & Fødevarer

Kantineprisen går for første gang til en kommunal kantine

Af Erik Fisker

Landbrug & Fødevarer har uddelt ’Kantineprisen’, og for første gang i prisens historie var det en kommunal kantine, der løb med prisen – nemlig Socialcantina i Borgercenter Børn og Unge Brønshøj-Husum-Vanløse på Brønshøjvej.

I kantinen står tre kokke, der har lagt Michelin-restauranter og kokkelandshold bag sig, og i stedet kastet sig over et kantineprojekt, hvor de hver dag serverer én ret til personalet af høj gastronomisk kvalitet. Men udover at lave god mad skiller kantinen sig også ud ved at have etableret et samarbejde med husets sagsbehandlere om at tage unge, der har brug for en pause fra skolen, i praktik. På den måde løfter kantinen også et socialt ansvar og samarbejder med det hus, de er en del af.

I år var juryen bag prisuddelingen ikke i tvivl: – Mathias Holts Socialcantinas koncept er så klart og eksekveret så flot, at der ikke herskede nogen tvivl om, at de skulle have årets Kantinepris. De andre nominerede kantiner, Kombit fra Kokkenes Køkken og Meyers kantine hos Novo Nordisk, havde også været værdige vindere af prisen, for de tre nominerede køkkener repræsenterer alle et højt fagligt niveau og serverer meget velsmagende mad i indbydende kantiner, lyder det i begrundelsen for valget.

En fremragende kok

– Københavns Kommunes Socialforvaltning i Brønshøj er den virkelige vinder af årets kantinepris. De har givet slip og overladt beslutningen om, hvordan kantines koncept skal se ud og drives, til en fagmand. Med den agenda er de lykkedes med at rekruttere en fremragende kok. Mathias Holt styrer koncept og sætter hold.

Og det virker til, at kokkene trives, og at gæsterne er glade. Jeg håber, at deres eksempel vil være til inspiration for andre virksomheder og organisationer, siger Andreas Buchhave Jensen, der er chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og med i juryen til Kantineprisen.

– Jeg synes, det er dejligt, at det arbejde, vi gør hver dag, bliver anerkendt. Og så er sådan en pris jo med til at skubbe lidt på fordommene over, hvad en kantine egentlig kan, siger Mathias Holt, der nu i to år har lavet mad i Brønshøj til mellem 100 og 120 spisende gæster i kantinen.