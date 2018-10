Dansksproget electropop i Bellahøj Kirke

Sofia Hedia. Foto: Presse

Sofia Hedia udkommer med et nyt album i slutningen af dette år

Af Erik Fisker

Sangene på det nye album kredser om temaer som relationer og kærlighed. For som hun selv siger: ”Der ligger et stort potentiale i de nære relationer, for at vi udvikler os som mennesker. Samtidig er det der, hvor vi bliver allermest udfordret og bange, fordi det går ind og trigger noget dybt i os.” Sofia Hedia synger og fortæller om sine sange i Aftenrum torsdag den 4. oktober, kl. 19 i Bellahøj Kirke.