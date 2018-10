De fik penge fra Lokaludvalget

Foto: Colourbox

I september blev der igen uddelt penge til lokale aktiviteter i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fået en kommunal pulje i indeværende år på i alt 1,65 mio. kr. til bydelsrelaterede dialogskabende og netværksdannende aktiviteter. Lokaludvalget har afsat en pulje på 900.000 kr. til eksterne ansøgere og på sit sidste møde blev der bevilget tilskud til lokale aktiviteter således:

• Julelys på Brønshøj Vandtårn fra Kulturhuset Pilegården: 34.000 kr.

• Halloween i Pilegårdens have fra Kulturhuset Pilegården: 25.000 kr.

• Remida Ateliet – workshop til Naturbyen fra Foreningen Alverdens Børn: 18.530 kr.

Flere ansøgninger fik afslag på støtte, blandt andet med den begrundelse, at der manglede lokale samarbejdspartnere eller at projektet allerede har været afholdt på tidspunktet for Lokaludvalgets behandling af ansøgningen. Der blev heller ikke givet tilskud til et projekt, der skønnedes at være kommercielt.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 12. november. Her kan søges støtte til projekter, der finder sted i 2019. Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 13. december, og ansøgere får svar umiddelbart derefter.

Det er en god idé at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden man sender sin ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.