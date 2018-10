Dengang Brønshøj hed Carlstad

Foto: Michael O. S. Jørgensen

Der er stadig en håndfuld gratis omvisninger i Carlstad-udstillingen i 2018. Næste omvisning i Rytterskolen er søndag den 14. oktober kl. 13

Af Dorthe Brandborg

Det kan godt være at den stråtækte Rytterskole på Brønshøj Torv ligner ren Morten Korch-idyl, men under stråtaget gemmer der sig en udstilling, der fortæller historien om en af Danmarkshistoriens mest dramatiske perioder. Det er historien om de skæbnesvangre år 1657-60, hvor København forsvarede sig, og Danmark var tæt på at blive forvandlet til en sydlig svensk provins. Carlstad-udstillingen består af mere end 20 indkig til figur-opstillinger og over 300 figurer i størrelsesforholdet 1:32. Krigsscenerierne og figurerne kan betage selv familiens yngste medlemmer og omviseren er Lars Cramer-Petersen, som selv har stået for opbygningen af scenerierne. Han er tidligere museumsleder på Brønshøj Museum og har flere udgivelser bag sig om Brønshøjs historie.

Der er fri entré og ingen tilmelding. Man dukker bare op på pladsen foran Rytterskolen. Der er omvisninger igen i samme tidsrum på udvalgte søndage den 28. okt., 11. nov., 25. nov. og 9. dec.