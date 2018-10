Det bedste sammenhold

Ella Kring Henriksen går til dagligt på Brønshøj Skole. Foto: Privat

9-årige Ella Kring Henriksen fra Brønshøj spiller i år med i Eventyrteatrets efterårsforestilling ”Den Magiske Maske” fra den 5.-25. oktober i Glassalen i Tivoli

Af Dorthe Brandborg

Det er Ellas andet år på det populære og professionelle børne- og ungdomsteater i Søborg. Avisen har spurgt Ella om, hvad der er, der er så fascinerende ved at være med i Eventyrteateret.

1. Hvad er grunden til, at du går på Eventyrteatret?

– Jeg gik til audition. Jeg gjorde mit bedste og gav alt hvad jeg havde. Og nu går jeg på Eventyrteatret, hvilket jeg er rigtig glad for. Det er er fantastisk at gå på eventyrteatret både på grund af sammenholdet og fordi man kan være sig selv, fyre den af og få lov at optræde.

2. Hvad er det bedste ved at stå på scenen?

-Endnu engang er det at være sammen med andre og se, hvor dygtige de er. At mærke at man bliver bakket op, når man er nervøs og så at få lov til at lave skuespil og synge, som jeg elsker.

3. Hvordan ser din hverdag ud og har du tid til andre ting?

– Jeg har ikke rigtig tid til andet end Eventyrteatret, og jeg er heller ikke så meget på fritidshjem, fordi jeg skal direkte på Eventyrteateret.

4. Hvad siger dine klassekammerater og familie til at du spiller teater?

-De synes, det er dejligt og glæder sig på mine vegne, men de har også fortalt, at det nogen gange er lidt meget, fordi at jeg aldrig har tid til legeaftaler eller har tid til at komme på fritidshjem.

5. Hvad er din drøm for fremtiden?

Min drøm er at blive en af de dygtigste og mest kendte skuespillere i verden.