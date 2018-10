Det sker i kirken i uge 41

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Næsten royalt besøg i Tingbjerg Kirke

Der afholdes kirkefrokost onsdag den 17. oktober, kl. 12 i Tingbjerg Kirke og gudstjeneste kl. 13 ved Mette Basbøll. Kl. 14 holder Anker Andersen foredrag, hvor han fortæller om 40 spændende år ved hoffet som kammertjener. Kom og få et indblik i en verden som kun få kender på nært hold, så det er næsten så royalt, som det kan blive. Alle er velkomne, og tilmelding til spisning sker hos kirketjeneren senest den 15. oktober.

Guldpalmevindende film i Bellahøj Kirke

På satirisk vis fremstiller svenske Alf Sjöberg det moderne velfærdssamfunds-menneske med filmen ”The Square”. I filmen spiller Christian (danske Claes Bang) den politisk korrekte direktør på et museum for moderne kunst. Christians verden begynder imidlertid at ramle, idet han godtroende hjælper en kvinde på gaden mod hendes voldelige kæreste, samtidig med at han bliver udsat for et tricktyveri. Holder vores politiske korrekte meninger og dannelse, når rammen bliver brudt? Det kan finder man ud af, når Bellahøj Kirke byder på filmaften torsdag den 11. oktober, kl. 19 med efterfølgende snacks og snak. Der er fri entré.

Adam og Eva i Bellahøj Kirke

Onsdag den 10. oktober, kl. 17 er der igen børnegudstjeneste i Bellahøj Kirke. Det handler om historien fra Biblen om, hvordan de to første mennesker på jorden blev skabt. – Vi dramatiserer fortællingen undervejs, og så skal vi prøve at få has på meningen med historien: Hvorfor må menneskene ikke spise af æblet? Hvordan er det, at vi ligner Gud, og hvordan kan hele menneskeheden nedstamme fra Adam og Evas to sønner, siger Johanne Haastrup, som er alene på skansen som præst. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs til alle. Maden er gratis for børn.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Sæsonens første kirkebio i Husumvold Kirke indledes torsdag den 11. oktober, kl. 18.30 med en andagt i kirkerummet ved sognepræst Stig Boel. Filmen er ”En verden udenfor” fra 1994, hvor bankmanden Andy Dufresne (Tim Robbins) bliver dømt for mordet på sin kone og dennes elsker og indsættes i et fængsel styret af psykopatiske voldelige medfanger og et korrupt fængselspersonale. Midt i det brutale miljø formår Andy at tilføre fængselslivet et strejf af menneskelighed. Stig Boel kommer med et kort oplæg til filmen, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk.

Gudstjenester uge 41

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 14/10, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 14/10, kl. 10: Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 14/10, kl. 10.30: Højmesse v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 14/10, kl. 10: Højmesse v/ Morten Miland Samuelsen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 14/10, kl. 10: Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 17/10, kl. 13: Gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 14/10, kl. 10.30: Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/10, kl. 11: Højmesse

Søndag 14/10, kl. 17.30: Højmesse på polsk