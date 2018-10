Det sker i kirken uge 40

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Mette Clausen

Morgensang og Mad til Alle

Tingbjerg Kirke inviterer hver torsdag i oktober til morgensang fra kl. 10.45 til 11 og efterfølgende til fælles spisning under parolen ”Mad til Alle”.

Høstfest i Tingbjerg Kirke

Søndag den 7. oktober holder Tingbjerg Kirke høstfest. Dagen starter med en gudstjeneste kl. 10.30 ved Mette Basbøll, og derefter er der spisning og hygge samt auktion. Medbring gerne en høstgave til kirken fra haven, lidt bagværk eller måske noget syltet og sødt. Gaverne auktioneres væk til højeste pris, så høsten kommer både kirke og hjem til gode.

Trompet og orgel i Kapernaumskirken

Isa og Michele Croese, trompet og orgel, giver koncert i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45, torsdag den 4. oktober, kl. 17. På programmet er lettere underholdende værker af Jean Baptiste Arban, som fx Air fra La donna del Lago og Fantasie Brilliante af Rossini. Isa er uddannet fra Chopin-konservatoriet i Warszawa og har givet adskillige koncerter som solist, i kammerensemble og med orkestre i hele Europa. Michele Croese er uddannet på Paganini-konservatoriet i Genova med klaver, orgel og cembalo,

Der er fri adgang og efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Morgensang og -brød

Torsdag den 4. oktober, kl. 9-10 er der igen morgensang og andagt i Husum Kirke ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Alle opfordres til at komme og synge med – det skulle give en fantastisk start på dagen. Der rundes af med hygge og morgenbrød indtil kl. 10.

Beethoven i Husum Kirke

Husum Kirke slår lørdag den 6. oktober, kl. 16 dørene op til den femte koncert i serien med Beethovens samlede strygekvartetter, spillet af Arild Kvartetten. Der spilles opus 130 i B-dur og Grosse Fuge opus 133. Fri entré.

Fællessang

Der er fællessang i annekset tirsdag den 9. oktober, kl. 10-12 Den anden tirsdag i hver måned åbner Husum Kirke annekset og inviterer til fællessang. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup.

Fredagsmøde om oktober 1943

Fredag den 5. oktober kl. 10-12 er der andagt og fredagsmøde i Husumvold Kirke om hændelserne i oktober ´43, hvor tusindvis af jøder flygtede fra Danmark til Sverige. Info- og kulturmedarbejder Mette Lilly Nielsen fortæller om jødeaktion og flugt. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes med en kort andagt i kirkerummet. Undervejs er der tid til snak, kaffe og brød.

Orgelsonater gennem 300 år i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 4. oktober, kl. 19.30 kan man høre om sonatens udvikling gennem 300 år. Sonaten opstod egentlig som et intermezzo i kantaten – deraf det tætte navnefællesskab, men udviklede sig siden selvstændigt til wiener-sonaten og den symfoniske form. I moderne tid er man gået tilbage til det enkle. Amanda Marie Mortensen spiller værker af blandt andet Bach, Felix Mendelssohn og Paul Hindemith. Amanda Marie Mortensen studerer på musikkonservatoriets solistklasse.

Gratis adgang.

Pjerrot i Bellahøj Kirke

Bakkens Pjerrot, med det borgerlige navn Kurt Flemming, gæster fredagscaféen i Bellahøj Kirke fredag den 5. oktober, kl. 14-16 med foredraget ”Når døden kommer inden for døren”.

Han fortæller om et anderledes forløb og om at komme videre, da hans kone fik kræft og to år senere døde af sygdommen. Tilhørerne får rig mulighed for at stille spørgsmål.

Gudstjenester uge 40

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 7/10, kl. 10.30: Bellahøjmesse v/ Louise Miskow

Onsdag 10/10, kl. 17: Børnegudstjeneste v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 7/10, kl. 10: Højmesse v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 7/10, kl. 10.30: Højmesse v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 7/10, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 7/10, kl. 13: Gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 7/10, kl. 10.30: Højmesse v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 7/10, kl. 11: Højmesse

Søndag 7/10, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 7/10, kl. 10: Højmesse v/ Lars Oliver Stuhr