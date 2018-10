Det sker i kirken uge 42

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Fredagsmøde om krig og fred

Fredag den 19. oktober, kl. 10-12 er der igen andagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke med højskolesange om krig, frihed og fred. Med sangene følges tråden fra tidligere og kommende arrangementer, der markerer 100-året for Første Verdenskrigs afslutning og 75-året for danske jøders flugt til Sverige. Baryton Lau Frederiksen, bas Nicolai Elsberg og organist Eva Maria Jensen synger og spiller for og med deltagerne. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag og fællessang. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og morgenbrød. Tilmelding er ikke nødvendig.

Aydin Soei i Tingbjerg Kirke

Der er spisning tirsdag den 23. oktober, kl. 17 er der spisning i Tingbjerg Kirke, gudstjeneste kl. 18 ved Mette Basbøll og kl. 19 foredrag ved Aydin Soei. Han taler om integration, udsatte områder, kriminalitet og radikalisering. Aydin er selv vokset op i et udsat boligområde og har skrevet bogen ”Forsoning – fortælling om en familie”, i anmeldelser er kaldt ”et fortællermæssigt mesterværk”. Alle er velkomne, og tilmelding til spisning sker hos kirketjeneren senest den 19. oktober.

Toner fra Grønland

Der er korhøjmesse med toner fra Grønland og brunch søndag den 21. oktober, kl. 10 i Husumvold Kirke, der inviterer til musikalsk højmesse med efterfølgende brunch, når Erinarsoqatigiit (Koret Sarpik) kommer på besøg. Koret, der ledes af Karen Marie Nielsen, vil fylde højmessen med grønlandske toner denne søndag.

Fredagscafé om det gamle Brønshøj

For 100 år siden var der i Brønshøj kun marker med bondegårde og veje med grøfter. Det var dengang Bellahøjhusene ikke var bygget, Brønshøjparken var et vandhul med Brønshøj Dampvaskeri ved en rindende å og Utterslev var en landsby med gårde omkring gadekæret. Ved Fredagscaféen i Bellahøj Kirke den 19. oktober, kl. 14, tager Helge Baun Sørensen, som er gammel brønshøjer og næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, tilhørerne med på en rejse i det gamle Brønshøj. Deltagelse er gratis.

Løvfaldstur med Bellahøj Kirke

Turen går i år til det nordsjællandske, til gudstjeneste i Mørdrup kirke med sognepræst Mia Lykner. Efter gudstjenesten er der rundvisning og efterfølgende frokost i kirken. Så fortsætter turen til Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterkloster i Helsingør, hvor der ligeledes er rundvisning. – Vi har som sædvanlig højskolesangbogen med i bussen, så vi kan synge nogle efterårssange, mens vi kører, siger Johanne Haastrup, som står for turen i år. Pris kr. 200,- alt inkl. Afgang fra Bellahøj Kirke søndag den 21. oktober kl. 9. Hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding på 24 62 19 30.

Gudstjenester uge 42

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 18/10, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 21/10, kl. 9:

Løvfaldstur med bus til

højmesse i Mørdrup Kirke

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 21/10, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 21/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 21/10, kl. 10:

Korhøjmesse med brunch

v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 17/10, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Tirsdag 23/10, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 21/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 21/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 21/10, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 21/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Lars Oliver Stuhr