Det sker i kirken uge 43

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Koncert i Tingbjerg kirke

Tirsdag den 30. oktober kl. 19 er der koncert i Tingbjerg Kirke, hvor Yuzuru Hiranaka spiller på kirkens orgel. Yuzuru Hiranaka er uddannet på Tamagawa Universitetet i Tokyo og debuterede fra solistklassen i 1997. Yuzuru Hiranaka underviser i orgel på Sjællands Kirkemusikskole og Japan Reformed Church Association og Sapporo Organ Academy. Han er desuden ansat som organist ved Sankt Johannes Kirke i København. Koncertvirksomhed i mange europæiske lande, Amerika og Japan.

Halloween for børn i Brønshøj Kirke

Det er Halloween, og igen i år tilbyder Brønshøj Kirke et par arrangementer for børn og barnlige sjæle. Det sker fredag den 26. oktober. Kl. 17 er der børnegudstjeneste, hvor sognepræst Peter Nejsum og Brønshøj Kirkes Børnekor medvirker. Men allerede inden gudstjenesten er der lagt op til ægte halloweenstemning. Kl. 16 finder den første af dagens rundvisninger sted i kirketårnet. Det er den såkaldte hyggelige tur. Har man mod på mere og et større gys, skal man vente til kl. 19, til den uhyggelige tur.

Skumringsguds-tjeneste i Brønshøj Kirke

Søndag den 28. oktober, kl. 17 er der skumringsgudstjeneste i Brønshøj Kirke. Temaet er sorg. Medvirkende er Therese Fabricius, sang, Martin Seier, klaver, og sognepræst Peter Nejsum. – Så snart det mørkner det mindste, tænder vi elektrisk lys for vi skal være effektive og få noget fra hånden. Måske er vi dybest set så bange for mørket, at vi prøver at glemme det. Tænk, hvis man tillod sig den luksus at mærke skumringen, mærke lyset langsomt tone ud og tillod sig at benytte tid til eftertanke og blot at være og intet andet, siger Peter Nejsum.

Salmebogens 450 års fødselsdag med Sigurd Barrett

I 2019 er det 450 år siden, den første danske salmebog udkom. Det fejrer Bellahøj Kirke torsdag den 25. oktober, kl. 19 sammen med Sigurd Barrett og Eskild Dohn, som spiller og synger salmer. Børnekorene fra Ansgar, Brønshøj og Husum/Husumvold Kirker medvirker, og der uddeles salmebade med salmerne, som for nogles vedkommende er gendigtet i et nyt sprog, så alle, store såvel som små, kan synge med. Der er lagt op til en rigtig fødselsdagsfest, når Sigurd fejrer salmebogens 450-årsdag. Gratis entré.

Foredrag med multimusikeren Fuzzy

For Jens Wilhelm Pedersen, bedre kendt som Fuzzy, er arbejdet som komponist en passion. Det at skabe musik er for ham et stykke håndværk, hvor energien og inspirationen smelter sammen som en leg. Fuzzy er uddannet som musikteoretiker, musikhistoriker og komponist på Det Jyske Musikkonservatorium, og lørdag den 27. oktober, kl. 20 i Bellahøj Kirke, giver han et personligt indblik i sine arbejdsmetoder. Aftenen starter med gudstjeneste ved Asser Skude kl. 17 og derefter middag. Tilmelding til middagen på 24 62 19 30. Foredraget er gratis.

Håbløst får bliver reddet

Ved ældregudstjenesten fredag den 26. oktober, 13.30 i Bellahøj Kirke er et af temaerne det om manden, der lader sine 99 får tilbage for at gå ud at finde det ene, der er blevet væk fra flokken. Provst Johanne Haastrup står for gudstjenesten, og lover, at man ikke behøver at rejse sig eller knæle, og at hun vil gøre sig umage for at finde kendte salmer.

Salmesang for de mindste

Ved børnegudstjenesten, søndag den 28. oktober, kl. 10.30 i Bellahøj Kirke, skal Muldvarpen Mulle vækkes, og der skal selvfølgelig også synges: I østen stiger solen op, og mange af de andre sange, der er sunget og danset til ved Babysalmesang og Rytmik. Efter gudstjenesten er der hygge med en kop kaffe og lidt sødt.

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Den Lamme i Kapernaum er temaet torsdag den 25. oktober. Kl. 17 i Husum Kirke, når der er Gud & Gaffel – en gudstjeneste for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Det er gratis og uden tilmelding.

Ord & Musik

Søndag den 28. oktober, kl. 16 er der igen Ord & Musik i Husum Kirke. Her tæt på Allehelgen handler det om dødens mysterium, som engelske poeter og komponister har givet udtryk for, fra den ultimative tragedie til galgenhumor og vanvidsscener og fra den største sorg til døden som en velkommen udfrier. Pianisten Mattias Branner og sangerne Charlotte Haugaard, Nanna Ipsen og Lau Frederiksen formidler toner af bl.a. Henry Purcell, Gerald Finzi og Benjamin Britten.

Fri entré. Ord & Musik er et samarbejde mellem Husum og Husumvold Kirker.

Høstmarked i Husumvold Kirke

Der afholdes høstmarked i Husumvold Kirke lørdag den 27. oktober, kl. 12-16 Her er både restaurant, tombola, julegavebod og boder for børnene, og dagen, hvor man har chancen for et fund på det store loppemarked i kælderen. Spejderne modtager meget gerne genbrugslopper. Overskuddet fra salget går til kirkens arbejde for børn, unge og ældre. Hvis du har lyst til at give en hånd med kan man kontakte Morten Fog Jensen på tlf.. 4095 0400.

En afskyelig børnegudstjeneste

Kom gerne udklædt, når sognepræst Line Bjørn Hansen lader halloween-uhyggen flytte med ind i kirken tirsdag den 30. oktober, kl. 17. Det sker til en afskyelig børnegudstjeneste, hvor kirken er fuld af væmmelige edderkopper, lodne flagermus og græskarhoveder med spidse tænder. Fortællinger og sange handler om frygt og mod, tro og håb, ondt og godt. Husum og Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor synger med, ledet af Christina Schimmell Rindorf. Efter gudstjenesten er der gyserløb i kirkens mørke kælder for de allermodigste – og fællesspisning. Gratis og uden tilmelding.

Gudstjenester uge 43:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 26/10, kl. 13.30: Gudstjeneste for ældre

v/ Johanne Haastrup

Lørdag 27/10, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Asser Skude

Søndag 28/10, kl. 10.30: Børnegudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Fredag 26/10, kl. 17:

Halloween-gudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Søndag 28/10, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 28/10, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Sorg v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 25/10, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 28/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 28/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 30/10, kl. 17:

Halloween-gudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 4/11, kl. 10.30:

Allehelgensgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 28/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 28/10, kl. 11:

Højmesse

Søndag 28/10, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 28/10, kl. 11:

Højmesse på engelsk

v/Morten Miland Samuelsen