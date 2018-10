Det sker i kirken uge 44

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Allehelgen i Bellahøj Kirke

Allehelgen markeres i Bellahøj Kirke ved højmessen søndag den 4. november, kl. 10.30. Ved gudstjenesten mindes dem, der er døde fra Bellahøj-Utterslev Sogn siden sidste år. Det sker ved, at deres navne læses op og der tændes lys for dem. Der bliver også i de bibelske læsninger, i salmerne, i musikken og i prædikenen sat ord på det kristne håb om et evigt liv, der rækker ud over døden og bringer lys ind i mørket.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i en god frokost, hvor man kan få lejlighed til at hilse på hinanden.

Alle Helgens højmesse med musik

Alle Helgens søndag den 4. november bliver højmessen kl. 10 i Brønshøj Kirke fyldt med sang og musik. Der synges nemlig uddrag fra kantaten ”I kor med alle engle” fremført af Brønshøj Kirkes Kor og Brønshøj Kirkes Pigekor. ”I kor med alle engle” er en nykomponeret kantate til Alle Helgen. Et værk med masser af smukke toner og vedkommende tekster som omhandler både det at miste og sørge og det at blive trøstet og have et håb. Prædikant og liturg er sogne- og hospitalspræst Iben Palle Hansen.

Spil Dansk Ugen i Brønshøj Kirke

Onsdag den 31. oktober, kl. 18 afholdes sidste sangetape af ”100 salmer-maraton” i Brønshøj Kirke. Det er sjette og sidste gang, der er mulighed for at lære og synge med på 10 nye salmer. Brønshøj Kirkes Pigekor synger for, og sognepræst Peter Nejsum guider og kommenterer undervejs de nye tekster. I anledning af at det også er ”Spil Dansk Ugen” synger Pigekoret også nogle korsatser – alle af nyere danske komponister. Kirkens to organister står for ledelse og akkompagnement af både kor og fællessalmer.

Roadtrip til USA

Tag med på roadtrip til USA. Det sker tirsdag den 6. november, kl. 14 i Brønshøj Kirkes Sognecenter. Her vil Brønshøj Kirkes kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen fortælle om sin tur i autocamper til himmel og helvede – fra Minneapolis til San Francisco. Arrangør er Brønshøj Kirke.

25-års jubilæum

Sognepræst i Husumvold Kirke, Stig Boel, har 25-års jubilæum. Det fejres ved en reception torsdag den 1. november, kl. 15.30 til 17.30 i kirkens lokaler, hvor menighedsrådet er vært. Alle er velkomne.

Allehelgen i Husumvold Kirke

Søndag den 4. november, kl. 19 inviterer Husumvold Kirke inviterer til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste, hvor alle kirkens præster deltager. Her vil navnene på dem, man har mistet i det forgangne år, blive læst op. Ved mindegudstjenesten medvirker også Maria Lundbak på obo sammen med organist Eva Maria Jensen, med satser fra baroktiden. Efter gudstjenesten er alle velkomne til ostebord og et glas vin.

70-års jubilæum

Lørdag den 3. november, kl. 12-15 fejres 70-års jubilæum for Kirken på Husum Vold og Husumvold Menighedsbørnehave. Jubilæet indledes kl. 12 på Frederikssundsvej 373 (overfor Abildvang) med familiegudstjeneste ved Husumvold Kirkes sognepræst Line Bjørn Hansen. Resten af dagen er fyldt med aktiviteter for store og små og rundes af med flaghejsning, fødselsdagssang, kaffe og kage kl. 14.15 på Vindingevej 16, hvor institutionen ligger i dag.

Requiem i Grundtvigs Kirke

Søndag den 4. november, kl. 15 opfører Grundtvigs Kirkes Kantori og Kammerensemble Gabriel Faurés smukke Requiem fra 1893. Det er i forbindelse med den årlige allehelgens-andagt, hvor man mindes de døde. Solister i requiet er sopranen Sofie Lund-Tonnesen, barytonen Richard Låås og bassen Martin Vilbrand. Grundtvigs Kirkes Kammerensemble består til lejligheden af strygere, horn og orgel. Vibeke Bidstrup reflekterer over dagens tekster og Mads Høck dirigerer. Gratis adgang.

Gudstjenester uge 44:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 4/11, kl. 10.30:

Bellahøjmesse med

mindeandagt v/ alle præster

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 4/11, kl. 10:

Kantatehøjmesse

v/ Iben Palle Hansen

Søndag 4/11, kl. 16:

Allehelgensandagt

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 4/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 6/11, kl. 19:

Allehelgensgudstjeneste

v/ alle præster

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 4/11, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Søndag 4/11, kl. 19:

Allehelgen Mindegudstjeneste v/ alle præster

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 4/11, kl. 10.30:

Allehelgensgudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 4/11, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Søndag 4/11, kl. 16:

Allehelgensgudstjeneste

v/ kirkens præster

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 4/11, kl. 11:

Højmesse

Søndag 4/11, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 4/11, kl. 10:

Højmesse