Dommer hovedperson i drama

Husum blev ramt af otte gule og et rødt kort samt en bortvisning, da klubben tabte til KB med 2-3

Af Jan Løfberg

Det mest rolige minut i Husumparken i fredags var, da man umiddelbart før kampen mellem Husum og KB mindedes Husum Boldklubs tidligere kasserer, Mogens Henriksen, der var død samme morgen. Lige før stilheden var der affyret raketter, og da spillerne løb på banen, blev de som sædvanlig indhyllet i røg.

Den første omkring halve time var ret kedelig, men den sidste time vil de omkring 100 tilskuere sent glemme. To koncentrationssvigt i Husums forsvar tillod Peter Rønning at score to gange i det 28. og 30. minut.

Ti minutter senere modtog Yannick Winkel Rasmussen Husums første gule kort. Et gult kort giver som bekendt 10 minutters udvisning. To minutter før tid reducerede Lasse Syndergaard, men da han efter scoringen tjattede til en liggende KBer med foden, blev han udvist.

Musik forbudt

Dommer Vahidin Basuladzic havde allerede i kampens start frabedt sig musikken fra Husums kampspeaker under kampen. Det har man ikke tidligere været udsat for i Husumparken. Og specielt i 2. halvleg kom opmanden i den grad i fokus med en stribe mærkværdige kendelser.

KBerne fik tre gule kort i de sidste 45 minutter, men Husum overtrumfede med seks gule (så man nåede op på i alt otte) og et rødt kort samt en bortvisning af træner Martin Krøger, der slet ikke kunne tøjle sit temperament, efterhånden som hans spiller fløj ind og ud af banen.

I det 65. minut blev Husums målmand Mahir Lisakovic fældet af KBeren Jonathan Grumme. KBeren fik 10 minutters afkøling, men Mahir røg også ud i 10 minutter for at sige noget grimt til dommeren. Lasse Syndergaard trak i målmandstrøjen. Den havde han kun på i fem minutter. På det tidspunkt var Husum kun ni spillere mod 10, for Rasmus Rosenberg havde i mellemtiden fået et gult kort. Husums forsvar blev spillet tyndt i højresiden.

Syndergaard for ud af sit mål og satte en alt for sen tackling ind på den frie KBer. Gult kort til Syndergaard, og da det var hans andet, fik han også rødt kort. På det efterfølgende straffe øgede Sebastian Kaalund til 3-1 på Patrick Hørbye, der nåede at blive Husums tredje målmand, inden Mahir kom tilbage på banen.

Otte minutter før tid reducerede Rasmus Rosenberg på frispark, men tættere kom Husum ikke.

Der er ingen tvivl om, at dommeren totalt mistede overblikket. Det samme gjorde man i Husum-lejren. Husum har et hold, der kan begå sig i toppen af Københavnsserien. Havde man haft lidt større koldblodighed og lært at holde sin kæft, kunne man så let som ingenting have trukket sig ud af kampen som sejrherre og genindtaget førstepladsen i KS. Nu fulgte man i stedet op på tirsdagens første nederlag i dette efterår mod Hvidovre (0-1) med et nyt og meget dumt nederlag.

Husum spiller sæsonens næstsidste kamp på lørdag på Kløvermarken kl. 15.15 mod Føroyar.