Efterårsferie på Brønshøj Bibliotek

Efterårsferien byder på sjove arrangementer for børn og voksne på Brønshøj Bibliotek. Foto: Brønshøj Bibliotek

Den sandfærdige beretning om de 3 små grise og Store Kartoffeldag

Af Dorthe Brandborg

Mandag den 15. oktober kl. 14.00-14.40 opfører De Røde Heste forestillingen “Den sandfærdige beretning om de 3 små grise” på Brønshøj Bibliotek. Det er den usminkede beretning om, hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte at narre den rare og venlige ulv, og om hvordan de to grises uheldige endeligt og den tredje gris’ snu og udspekulerede facon lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys … Arrangementet er del af feriecamp på Bellahøj.

For børn fra 5-10 år og deres voksne

Gratis, men billet skal hentes via bibliotekets hjemmeside

Store Kartoffeldag

I gamle dage kaldte man uge 42 for kartoffelferien, fordi skolebørnene skulle hjælpe med at grave kartofler op. Onsdag den 17. oktober kl. 13.00-15.00 kan man tage sine børn eller børnebørn med på Brønshøj Bibliotek til en hyggelige fejring af kartoflen, hvor man sammen med Carsten Hess kan trykke, snitte og lave kartoffelmel samt smage på lækre sager fremstillet af kartofler. Man kan også høre lidt kartoffelhistorie om den underlige knold, som indianere i Sydamerika for mange tusind år siden begyndte at dyrke og spise.

Familiearrangement, børn under 7 år skal have en voksen med

Gratis. Kom bare – tilmelding ikke nødvendig