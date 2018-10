Emil fra Lønneberg på Brønshøj Bibliotek

Lørdag den 3. november kl. 11.00-11.50 får Brønshøj Bibliotek besøg af Teater Aspendos, der opfører forestillingen ”Emil og træmand nr. 100”

Af Dorthe Brandborg

Steffen elsker historierne om Emil fra Lønneberg. Han vil fortælle den, som han selv holder allermest af, nemlig den hvor Emils far får storetåen i musefælden og hovedet smurt ind i dej. Med stor respekt for Astrid Lindgrens tekst har teatret skabt en intim og nærværende fortælleforestilling om Emil og livet på Katholt i Lønneberg. En veloplagt nyfortolkning af den kendte svenske børnebogsklassiker fra 1963. Fra 4 år Billet: 30 kr./20 kr. (2700 Familieklub) via bibliotekets hjemmeside