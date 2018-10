En overborgmester i topform

Foto: Kaj Bonne.

Motionsløb inden skolernes efterårsferie i dejligt vejr

Af Erik Fisker

I lighed med næsten alle skoler i landet blev der traditionen tro afholdt Skolernes Motionsdag fredagen inden eleverne kunne gå på efterårsferie. Det var en veloplagt overborgmester, Frank Jensen, der i træningstøj satte motionsløbet i gang, da eleverne fra 4., 5. og 6. klasse på Bellahøj Skole blev sendt ud på ruten omkring Degnemosen.

Frank Jensen deltog også i den fælles opvarmning sammen med hundredevis af elever samt lærere og hele skolens ledelse. I mens var de store elever i fuldt sving i Bellahøj Hallen, mens andre klasser dyrkede motion på skolen og på Bellahøj Friluftsscene.

Overborgmesteren blev modtaget med klapsalver, da han i en kort tale til eleverne takkede for at måtte deltage i motionsløbet.

– Vi er en del af noget større, for det er faktisk over hele Danmark, at der på skolerne dyrkes motion, og det er rigtig godt med bevægelse. Det betyder blandt andet, at det er nemmere at koncentrere sig om arbejdet i skolen, sagde Frank Jensen, og tilføjede at han selv løber hver morgen, så han er klar til dagens udfordringer.

Efter fælles nedtælling til løbets start løb eleverne med energi og godt humør – og Frank Jensen løb med. Han tog tre runder omkring Degnemosen samt ture op og ned på Bellahøj Friluftsscene, hvor der var opstillet en forhindringsbane. På trods af, at Frank Jensen holdt en god hastighed i løbet havde han både tid og overskud til at tale med både elever og personale.

