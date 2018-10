Der arbejdes med de sidste forberedelser til modeshowet. Foto: Charlotte Brøndum

Fredag den 12. oktober fra kl. 16.30 kan man opleve et særligt etnisk modeshow i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus med tøj, der er designet og syet af lokale syersker

Af Erik Fisker

En eftermiddag med etnisk håndarbejde, design og en række originale kreationer af lokale syersker, er resultatet af et samarbejde mellem Sy- og Designværkstederne IGNE:OYA Tingbjerg og “Husum for Alle”.

– Deltagerne på de to værksteder har arbejdet hårdt og ihærdigt frem mod dagen, og er i disse timer ved at lægge sidste hænder på deres arbejde, fortæller designer og syerske Henriette Rolf Larssen, som er daglig leder af de to værksteder og fortsætter: – Vi har arbejdet tematisk med denim stof, så der er en tråd igennem showet. Der vil både fremvises tøj og accessoires – og vi er meget spændte på, hvordan vores kreationer bliver modtaget, tilføjer hun.

Nagrehm og Nehla har arbejdet i døgndrift i en måned for at sy denim tøj til modeshowet. De er samtidig i praktik i tekstilformidleruddannelsen, UCC. – Det er sjovt med nye udfordringer, og vi glæder os meget til at vise vores traditionelle tøj i nye klæder, fortæller Nagrehm.

Modeshowet finder sted i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus, Skolesiden 4, fredag d. 12. oktober klokken 16.30 – 19.00 i salen. Der serveres en lille bid mad, livemusik ved Fuat Talay og Cahit Ece og det er muligt at købe nogle af kvindernes håndarbejder. Arrangementet er gratis.

Projektet er støttet af Brønshøj Husum Lokaludvalg, de to boligsociale helhedsplaner Tingbjerg Forum og Husum for Alle. Igne:oya er blevet til og finansieret af Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og Tingbjerg Forum.