FerieCamp bliver droppet i 2019

Efterårsferien byder på gratis FerieCamps i Husum, Tingbjerg og Bellahøj. Her kan børn i alderen 6-17 år opleve alt fra dans til rollespil. Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld ærgrer sig over, at flere camps ikke fortsætter i det nye år

Af Dorthe Brandborg

I efterårsferien 2018 er der igen FerieCamp for børn i Husum, Tingbjerg og Bellahøj. Her kan bydelens børn og unge opleve en bred vifte af fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Og i Børnekulturhuset Sokkelundlille bliver der mulighed for at prøve kræfter med rollespil:

”FerieCamp er en adgangsbillet til at prøve kræfter med et aktivt fritidsliv. Og det kan være rigtig mange ting. At børn og unge i efterårsferien kan opleve sig selv som rollespillere, viser på fornemmeste vis, hvor mangfoldigt og levende fritidslivet kan være, ” siger kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld. Han uddyber:

”Når børn og unge oplever et aktivt fritidsliv og de positive fællesskaber, der findes i foreningslivet, sker der ofte noget magisk: Her oplever man sig selv og hinanden i sammenhænge, der sprænger rammerne for, hvad man tror, man kan. Det kan give fantastiske oplevelser i givende fællesskaber. ”

Ved budgetforhandlinger i efteråret blev det besluttet, at bevillingerne til FerieCamp ikke skal fortsætte. Det betyder, at de populære camps i Husum og Tingbjerg ikke fortsætter i det nye år, og det ærgrer kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

-eg er frygtelig ked af, at børn og unge i Tingbjerg og Husum i det nye år ikke får mulighed for at prøve kræfter med FerieCamp. Her er man lykkedes med at invitere ind i fritids- og foreningslivet, og det havde jeg meget gerne set, man var blevet ved med, siger Niko Grünfeld.