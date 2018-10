Fernisering med lokal kunstner

Alle er velkomne til at kigge forbi til ferniseringen. Udstillingen kan ses i Pilegården hele oktober. Foto: Privat

Fredag den 5. oktober kl. 16- 18 inviterer Kulturhuset Pilegården til fernisering med den okale billedkunstner Lau Bojesen

Af Dorthe Brandborg

Oktober måneds udstiller på Kulturhuset Pilegården er Lau Bojesen, som bor i Husum og til daglig arbejder som folkeskolelærer. Han har arbejdet og haft interesse for maleriet og kunstens verden igennem 10 år. Lau Bojesen har en legende og eksperimenterende tilgang til sine værker, og lader sig inspirere af værket under arbejdet. Billedfortællingen kan både være kaotisk og skræmmende, men også smuk og fuld af følelser. Lau er ikke interesseret i at vise virkeligheden gennem en pæn og lige streg – i stedet søger han det tilfældige og impulsive.