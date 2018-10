Fix’ damer en oplevelse rigere

Ind imellem kom Fix’ kvinder også først på bolden mod storholdet fra Brøndby. Foto: Christian Ove Carlsson.

Brøndbys damehold vandt pokalkampen med 12-0

Af Jan Løfberg

Onsdag aften på Tingbjerg Ground ventede der Fix’ damer fra Københavnsserien en stor opgave, da de i Sydbank Pokalens ottendedelsfinale skulle op imod Brøndby, der pt. fører landets bedste kvinderække 3F-ligaen. Der var da også syv gengangere i Brøndbys trup fra deres seneste landskamp. Hen ved 250 tilskuere var mødt op på stadion for at se pokalkampen.

Brøndbys kvinder har også lige slået Juventus ud i Champions League, så det siger noget om kvaliteten, som Fix var oppe imod. Det endte da også med en forventet sejr til Brøndby, der kunne spille sig videre til kvartfinalerne med en 12-0 sejr.

Allerede efter fire minutter bragte Brøndby sig foran, og inden stadionuret havde rundet en halv time, var holdet fra Vestegnen foran 6-0. Brøndby scorede yderligere to gange i 1. halvleg og gik derfor til pausen med en 8-0 føring.

1. halvleg var præget af højt tempo fra Brøndbys side, og Fix var også sjældent på bolden og på Brøndbys banehalvdel. Fix var dog tæt på en scoring, da en Brøndby-spiller var tæt på at sende bolden i eget net.

Brøndby sænkede tempoet i 2. halvleg, og halvlegen blev da heller ikke så målrig som 1. halvleg. Det lykkedes dog Brøndby at score yderligere fire gange, og dermed tage en 12-0 sejr, hvilket må siges at være fortjent.

Men der skal mere end et to-cifret nederlag til at slå Fix-damerne ud, for en Fix-spiller sagde efter kampen: ”Det gik da godt nok”.

Efter kampen skulle Sydbanks Pokalfighter findes og her faldt valget på Fix’ Celina Sand Jensen, der modtog et gavekort på 500 kr. fra Sydbank.