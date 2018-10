Fixe damer inviterer til fest

Fix’ damehold trænede for fuld speed torsdag aften under ledelse af cheftræner Sune Blom. Foto: Christian Ove Carlsson.

Fix’ damehold skal møde Brøndby, der er Danmarks bedste hold, i pokalturneringen

Af Jan Løfberg

Fodbold. Fans. Fest. Fix.

Det er ingredienserne, når Fix’ damehold, der i øjeblikket indtager andenpladsen i Københavnsserien, tager imod Brøndby IF i ottendedelsfinalen i Sydbank Pokalen – DBUs pokalturnering.

– Vi glæder os til at byde til fest mod Danmarks bedste hold. Og vi er også glade for at sætte fokus på kvindefodbolden i Brønshøj-Husum, siger Fix’ cheftræner Sune Blom. Han henviser til, at Brøndbys damer netop har slået Juventus i Champions League i overværelse af over 8.000 tilskuere.

Så mange kommer der med garanti ikke, når portene i Tingbjerg idrætspark åbnes kl. 18, og kampen fløjtes i gang kl. 19 onsdag den 24. oktober.

– Men vi har lagt os i selen for, at der skal komme mange. Vi har været meget aktive og håber, at de fremmødte vil gøre det til en familieaften. Sydbank har oprettet fanzone med aktiviteter for hele familien, og Brønshøj Boldklubs dygtige stab sørger for, at der er mad og drikke, siger Sune Blom.

Fix er nået frem til ottendedelsfinalen ved først at kvalificere sig gennem den københavnske del ved at vinde to kampe, og derefter blev KFUM i 1. runde af den landsdækkende turnering slået med 2-0, inden FC Damsø fra 1. division blev ekspederet ud med 2-1 i 2. runde.

– Det bliver spændende for vores hold at måle sig med de allerbedste. Vi har spillet godt i københavnsserien både i foråret og efteråret. Spillerne har virkelig udviklet sig i år, siger Sune Blom.