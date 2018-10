Portrætter af den kriminelle underverden 1850-1920. Onsdag den 24. nov kl. 19.00 kan du høre lektor Poul Duedahls foredrag på Brønshøj Bibliotek.

Af Dorthe Brandborg

Siden 1850 har fotografiet været et centralt led i politiets efterforskningsarbejde.

Forbryderbillederne giver et sjældent glimt af den kriminelle underverden i en tid, hvor det ellers var forbeholdt velhavere at lade sig fotografere. De er repræsentanter for den første praktiske anvendelse af fotokameraet i Danmark og de udgør samtidig et forvarsel om nutidens identifikations- og overvågningssamfund.

I foredraget vil lektor Poul Duedahl fra Historiestudiet på Aalborg Universitet vise udvalgte forbryderbilleder og fortælle om baggrunden for, at vedkommende blev fotograferet. Billederne viser nemlig noget om, hvor langt der er fra forbryderstereotyperne til det enkelte individ.

Faktisk er det ofte en overraskende og lærerig historie, som førte til, at den portrætterede kom på kant med straffeloven og havnede i politiets blitzlys. Det ved vi. For til ethvert billede hører nemlig hundredvis af håndskrevne sider i form af politirapporter, domstolsager og fængselsarkivalier – dokumenter som langt om længe er blevet tilgængelige.

Foredraget bygger på bogen Forbrydelsens ansigt, der blev kåret som Årets Historiske Bog 2013.

Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside eller inden arrangementet.