Forstenede fordomme

Forleden var jeg forbi en kulturel nyskabelse i et udskældt bydel, Tingbjerg – af nogle blå politikere kaldt en ghetto.

Af Finn Gunst

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116

Forleden var jeg forbi en kulturel nyskabelse i et udskældt bydel, Tingbjerg – af nogle blå politikere kaldt en ghetto. Bydelen har fået et stort flot kulturhus med bibliotek, teaterrum, væresteder mv – bygget i smagfulde 3 etager med udsyn.

På min vandring i huset stødte jeg på 2 af etagerne på små grupper af tørklæde klædte unge kvinder, der sad med deres PC’er og arbejdede. De spurgte venligt om de kunne hjælpe mig, da de erfarede mine søgende blikke i forhold til huset.

Ude igen erfarede jeg, at min cykel ikke var skrællet, som Inger Støjbjerg (V) og Martin Henriksen (DF) givetvis havde forventet.

Selvsamme politikere har ikke for vane at kalde Whiskybæltet for parallelsamfund/ghetto eller at kritisere Danske Bank for ikke at hejse deres flag i Københavns centrum på halv…

Skyklapperne har det godt for tiden – desværre.