Gadekæret skal klippes og friseres

Brønshøj Gadekær i dag, frodigt og ”naturligt”. Foto: ef

Selv om det ser sådan ud, er der ikke en ny mose på vej i bydelen

Af Erik Fisker

Brønshøj Gadekær ved Brønshøjvej og Krabbeholmvej har i øjeblikket en meget lav vandstand samt en særdeles frodig plantevækst, der kan give indtryk af, at bydelen er på vej til at få endnu en mose. Dette vil dog ikke ske, oplyser områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Anders Melamies.

– Gadekæret skal ikke se ud, som det gør nu, og vi vil i snarlig fremtid genskabe Brønshøj Gadekær, primært ved beskæring. Hvis vi ikke gør noget, vil naturen gå sin egen gang, men vi kan få gadekæret til at se ud, som vi ønsker det skal se ud, siger Ander Melamies. – Gadekæret ser anderledes ud nu, men man kan jo nyde det og se hvordan det udvikler sig naturligt – inden vi går i gang med at begrænse bevoksningen, tilføjer han.

Baggrunden for den lave vandstand er den tørre sommer og det varme vejr, der har øget fordampningen. Brønshøj Gadekær har ikke nogen vandtilførsel, bortset fra nedbøren. I 1967 blev Brønshøj Gadekær opfyldt, men blev genskabt i reduceret form i 1980-erne.

Gadekæret i Husum blev opfyldt i 1970.