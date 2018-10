Gensyn med Frederik

Foto: Lene Pausgaard

I år bliver Halloween i Brønshøj lidt anderledes og KC Møbler, Den Lille Gode Slagter og Jyske Bank har i år slået sig sammen om et arrangement på Hjørnet af Kabbelejevej og Frederikssundsvej. Her har de, blandt andre aktiviteter, inviteret Frederik Konradsen til at underholde

Af Dorthe Brandborg