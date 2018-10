Gladsaxe: Nej til busvej mellem Tingbjerg og Mørkhøj

Nabokommunen vil ikke følge Københavns ønske om trafikal åbning af Tingbjerg med bus- og vejforbindelse

Af Erik Fisker

Politikerne i Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune har på sit møde i sidste uge indstillet til Byrådet, at der meddeles Københavns Kommune, at der ikke arbejdes videre med planerne om en busvej mellem Tingbjerg og Mørkhøj.

Til gengæld indstilles, at der arbejdes videre med et konkret forslag, der kan ”opgradere” stierne i området for gående og cyklister. Byrådet forventes at behandle sagen i slutningen af november.

Dermed er der udsigt til, at ønsket fra Københavns Kommune om en trafikal åbning mod Mørkhøj (Gladsaxe) vil lide skibbrud.

Københavns Kommune vedtog i 2015 en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, der blandt andet indeholder et ønske om nye trafikforbindelser som bidrag til en revitalisering af ikke mindst Tingbjerg.

Blandt forslagene om at åbne Tingbjerg trafikalt, er en bus- og vejforbindelse til Mørkhøjvej, letbane på Frederikssundsvej m.m., opgradering af stiforbindelser til Gladsaxe og nordvendte ramper fra Ruten til Hillerødmotorvejen.

I 2016 blev der afholdt møde mellem Gladsaxes daværende borgmester, Karin Holst, og Københavns overborgmester, Frank Jensen, og her blev parterne enige om at lave en fælles undersøgelse af mulige trafikforbindelser. Samarbejdet blev dog stoppet i slutningen af 2017, da mange byrådsmedlemmer i Gladsaxe gav udtryk for, at der ikke er opbakning til en løsning med busforbindelse fra Tingbjerg til Mørkhøj.