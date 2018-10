Har Brønshøj-Husum Årets Idrætsforening 2018?

Du kan foreslå kandidater fra bydelen til ”Årets Idrætsforening i København” inden 1. november

Af Erik Fisker

Traditionen tro er jagten på ’Årets Idrætsforening i København’ sat i gang. Den endelige vinder modtager 25.000 kroner. Og hvem ved, måske bliver det en idrætsforening fra Brønshøj eller Husum, som vinder prisen.

– Der bliver gjort et uvurderligt stykke arbejde i idrætsforeningerne. Her blomstrer den frivillige indsats og den demokratiske dannelse og samler børn, unge og voksne omkring en fælles interesse. Den indsats skal vi hylde, og jeg glæder mig til for første gang at overrække prisen sidst på året, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å), der opfordrer alle til at indstille netop den idrætsforening, de finder værdig.

Prisen gives til ”en københavnsk idrætsforening, der i årets løb har ydet en afgørende indsats for at fremme foreningsidrættens betydning for og vilkår i Københavns Kommune”, og alle kan indsende forslag.

Forslaget skal være begrundet, og der kan være masser af gode argumenter for at indstille en forening. Det kan eksempelvis være nye spændende tiltag, godt sammenhold, flere nye medlemmer eller noget helt fjerde.

Dommerkomitéen består af medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget samt repræsentanter for de københavnske idrætsforbund.

Kender du den rette vinder af prisen som Årets Idrætsforening i København 2018, skal du sende foreningens navn samt en begrundelse til idraet@kff.kk.dk senest 1. november 2018.

Prisen, der i år uddeles for 15. gang, uddeles til vinderforeningen den 29. november 2018.