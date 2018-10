Hjernevrideren

Journalist Erik Wied er en ren afficionado, når det kommer til quiz

Af Dorthe Brandborg

Hvilken placering har mennesker over landdyr med de største hjerner eller hvilken storby har udsigt over Empire State Building? Det er bare nogle af de spørgsmål, man kan rende ind i, hvis man bestiller en af Erik Wieds quizzer.

Den 53 årige journalist på Illustreret Videnskab har mange års erfaring som quizmaster. Han har altid stået for at lave quizzer, når der var julefrokost på redaktionen eller til familiefester. Nu gør den 53 årige journalist det til sin levevej med firmaet ”Quizministeriet”.

-Det er en gammel drøm, som nu bliver ført ud i livet. Egentlig er det en fyring, der er skyld i, at jeg springer ud i det. Jeg blev sagt op for to måneder siden, og da jeg i forvejen ikke synes, det er helt så sjovt at være i mediebranchen, som det har været, tænkte jeg, at det måtte være universets måde at fortælle mig, at der skulle ske noget andet, indrømmer Erik Wied.

Siden Trival Persuit udkom i 80érne har Erik Wied elsket at quizze og han kalder sig selv en nørd, der samler på overflødig viden.

-I dag er det blevet en trend at vide noget. Det er ok at have en god paratviden og at være nørd. Og så kommer jeg nok fra en branche, hvor man godt kan lide viden, quizzer og krydsord, fastslår Erik Wied, der kalder sig selv en 2. verdenskrig-nørd.

Men selvom han har giver sig selv prædikatet ”nørd”, så laver han quizzer til alle.

-Man kan hurtig lave spørgsmålene for svære. Man skal ligge sværhedsgraden det rette sted, derfor er det vigtig for mig at vide gæsternes sammensætning. En quiz skal jo ikke være umulig. Det er jo meningen, at man skulle kunne svare, siger Erik, der både prøver sine quizzerne af på sin kone, sine børn og på kolleger.

I flere år producerede Erik Wied quizzer til app´en Quiz Battle. Den er nu lukket og i stedet kom brætspillet Quiz Battle, hvor Erik også har lavet spørgsmålene.

-Mine quizzer kan være andet end spørgsmål. Det kan f.eks også være at sætte f.eks solsystemet i størrelses rækkefølge eller fylde ord ind i sætninger af kendte citater, fortæller Erik og tilføjer, at man kan få en smagsprøve på hans quiz, når der er quizaften på Vino Vibbe på Frederikssundsvej 164 den 14. november.



Med mange års erfaring som quizmaster arrangerer Erik Wied sjove og anderledes quizzer for alle.

Foto: DB