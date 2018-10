Husum holder fronten

Spillede 0-0 i Københavnsseriens topkamp mod FB

Af Jan Løfberg

Husum Boldklubs fans var i overtal på tribunen i Frederiksberg Idrætspark, men på banen var man på et tidspunkt to mand i undertal. Alligevel formåede Husums spillere at holde skansen mod hjemmeholdet FB i topkampen i Københavnsserien. Efter 90 minutter sluttede det hele, som det var startet: 0-0.

Dermed fører ubesejrede Husum stadig KS. Klubben har 18 point for 8 kampe, FB er placeret på andenpladsen med 16 point for en kamp mere.

På fredag den 12. oktober kl. 18.30 er der en ny topkamp. I Husumparken kommer fælledklubben HB på besøg. HB er placeret på tredjepladsen med 15 point for 9 kampe. Vejrguderne har lovet godt vejr, så det bør være en kamp, der kan trække mange hundrede tilskuere til.

Sejr til Stefan

Serie 2-klubben Stefan fik i den forløbne uge endelig lidt oprejsning, da det på kunstgræsset foran Grøndals Centret blev til 3-0 over FC Randoms. Næste kamp er tirsdag den 9. oktober kl. 20, hvor naboklubben Heimdal kommer på besøg ved Grøndals Centret. Og lørdag kl. 13 spiller Stefan ude mod Sønderbro Fight på Kløvermarken.

Boldklubben Fix stod over i denne uge i serie 1. Fix spiller tirsdag den 9. oktober kl. 19 mod Hellas på kunstgræsset i Tingbjerg. Lørdag den 13. oktober kl. 13 er det ude mod Dragør.