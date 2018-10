Hvad skal jeg læse?

Billetter til arrangementet med Klaus Rothstein kan købes på bibliotekets hjemmeside. Foto: Pressefoto

Der er ikke noget så godt som at grave sig ned i lænestolen og læse en god historie! Og måske snakke med andre om den?

Af Dorthe Brandborg

Onsdag den 10. oktober kl 19 i ”Rummet” på Brønshøj Bibliotek kan du møde Klaus Rothstein.

Klaus Rothstein er litteraturkritiker ved Weekendavisen og programvært på DR’s ”Skønlitteratur på P1”. Hans job er i høj grad at læse med smagsdommerbriller på, velvidende at smag og behag ikke er ens – men også med en stærk tro på dens litterære kvalitets overlevelseskraft. Klaus Rothstein fortæller om sit liv med litteraturen og om gode og dårlige læseoplevelser. I øjeblikket skriver Klaus på en bog om flygtningekrisen i litteraturen og vil også fortælle lidt om det arbejde.

Der vil også være repræsentanter fra Brønshøjs læseklubber til stede, så man har mulighed for at høre, hvordan de fungerer – eller måske være med til at starte en ny.