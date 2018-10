Ida Exners papirklip

Foto: Privat

Farverige, følelsesladede klip i mange forskellige typer papir pryder studiezonen på Husum Bibliotek i oktober

Af Dorthe Brandborg

Ida Exner udstiller sine kunstneriske ”klipperier”, der alle er lavet som et poetisk udtryk for taknemmelighed, og kunstneren præsenterer selv sin udstilling med dette lille digt:

” Tak for solnedgangen over Stillehavet, som er en dagbogsside fra min rejse.

Tak for rulleskøjter og åbne bokse.

Tak for ting, jeg aldrig har set:

Solen går ned bag en Andes-bjergtop og monsunen fejer truende ind over en strand på Bali uden min medvirken.

Jeg er på den tredje side af jorden.

Min tak sidder i de følende fingerspidser.

Tak fordi jeg lever et sted, hvor Netto er en almindelig og velfungerende ting.

Tak fordi jeg kan se ind i mig selv, når jeg tør, og med sjælens blyant digte videre på dét derinde.

Med nænsom vedholdenhed lærer du at elske det, du møder, når du vender dig om og ser dig selv.

Når du lukker op for posen.

Din pose.

Som du fik givet.

Tak fordi det er muligt at tilgive.

Selv min egen generthed.

Tak er den vigtigste bøn, vi mennesker har.

Tak bringer os alle mulige vejene hen.”

Oktober måneds udstilling: ”Klip-tak-papir” er en papirklipudstilling lavet af kunstner og forfatter Ida Exner. Udstillingen kan ses i sammenhæng med en workshop for voksne med større børn lørdag d. 20. oktober, som Ida Exner også står for.