Ingen skøjteløb i den kommende vinter

Et billede fra 2016, hvor teknikken fungerede, og man kunne nyde skøjtelivets glæder. Foto: Kaj Bonne

”Omfattende tekniske udfordringer” lukker skøjtebanen på Genforeningspladsen

Af Erik Fisker

Et helt nyt anlæg til at fryse isen på den store skøjtebane på Genforeningspladsen blev i maj sidste år installeret på Genforeningspladsen, men anlægget med en ny og hidtil ikke-afprøvet teknolog kom aldrig til at fungere efter hensigten.

– Det nye idrætsanlæg på Genforeningspladsen er drønsmart. I jorden under kunstgræsbanen er der gravet permanente køleelementer ned, som gør det nemmere, hurtigere og billigere at etablere skøjtebanen om vinteren – og det giver samtidig københavnerne mulighed for at spille fodbold og løbe på skøjter i en længere periode end i dag, sagde kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, da han indviede det nye anlæg i maj 2017.

Helt så nemt, hurtigt og billigt blev det så ikke.

Måske i brug 2019/20

Nu viser det sig så, at de tekniske problemer er noget større end frygtet. Kultur- og Fritidsforvaltningen oplyser, at det viste sig, at der var problemer med det anlagte, så der skal lægges nye køleslanger og reetableres kunstgræsbane. Kommunen har en sag kørende med entreprenøren for at få ham til at dække udgiften, men for at servicere borgerne bedst muligt, har forvaltningen sat gang i udbedringen.

Det betyder, at skøjtebanen ikke kommer i drift i den kommende vintersæson. På nuværende tidspunkt planlægges der efter, at skøjtebanen kan tages i brug i vintersæsonen 2019/2020. Brønshøj-Husum Avis har spurgt forvaltningen om, hvem der betaler for ombygning, og hvor meget. Dette mener forvaltningen er fortrolige oplysninger, som ikke kan oplyses af hensyn til kommunens økonomiske interesser.