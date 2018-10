Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder søndagsmatiné den 21. oktober, kl. 14 med den australske klarinettist Chris Tanner og den populære pianist Mads Søndergaard.

Af Erik Fisker

Duo’en formår altid at skabe en intens og medrivende stemning med et mix af swing, blues og New Orleans klassikere af høj kvalitet. Arrangementet afholdes i Kulturhuset Pilegårdens Café. Musikken begynder kl. 14 og slutter kl. 16. Billetter kan købes ved indgangen.

Det vil være muligt at bestille smørrebrød i Caféen til kl. 13, men kun ved forudbestilling. Bestilling på tlf. 39653149 senest onsdag den 17. oktober kl. 12. Adgang til Caféen kl. 12.30.

Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg.