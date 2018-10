Jubilæumsreception på Nørre G

Det var en festlig dag med sang og musik og med mange glædelige gensyn på kryds og tværs. Foto: Carol Munkers

Fredag den 28. september fejrede Brønshøjs lokale gymnasium, Nørre G, sit 200-års jubilæum

Af Dorthe Brandborg

Kl. 16.00 slog skolen dørene op til en reception, hvor tidligere elever og ansatte kunne komme og møde hinanden og nuværende lærere og sammen fejre deres gamle skole – som dog for nogle er ganske ny at se på og for andre ligger på en ny adresse.

Ud over gensyn og samvær over receptionsbuffeten i skolens foyer var der indlagt et festligt program med velkomst fra bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og musikalske indslag fra både nuværende og tidligere elever i showband og kor. I programmet vistes også en film lavet af og med tidligere elever, som var på sporet af den særlige Nørre G-ånd. Vicerektor John Hansens indslag behandlede temaer fra skolens hverdag ved en særlig Pecha Kucha-præsentation.

Fejring hele skoleåret

Jubilæumsreceptionen er blot startskuddet på fejringen af Nørres jubilæum. Hele skoleåret står i jubilæets tegn. Man kan allerede nu rundt om på skolen se udstillinger i montrer i forskellige temaer fra skolens historie bl.a. fagretninger, studierejser, grundlæggelsen, den tidligere bygning, elevblade og meget mere. En klasse har også lavet podcasts med elementer af skolens liv via interviews. Der vil være fester for både elever og lærere og ikke mindst vil årets teaterforestilling være en hyldest til Nørre G gennem årene – en jubilæumskoncert med indslag fra de seneste ti års produktioner med deltagelse af både nuværende og tidligere elever.