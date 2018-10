For mange børnefamilier er julen en tid med afsavn og økonomiske bekymringer i stedet for glæde. Og igen i år kan man søge om julehjælp hos Mødrehjælpen.

Af Erik Fisker

Mødrehjælpens julehjælp giver hvert år håb og glæde til mange tusinde børnefamilier i Danmark. Det er familier, der har en meget stram økonomi i det daglige, og som samtidig slås med store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Organisationen vil hjælpe de mest sårbare forældre med at give deres børn en god og tryg jul. Hjælpen består både af et kontant beløb og et tilbud om rådgivning fra organisationens erfarne socialrådgivere og fællesskab og aktiviteter i de over 30 lokalforeninger rundt om i landet.

Alle kan søge om julehjælp på Mødrehjælpens hjemmeside mødrehjælpen.dk. I ansøgningen skal man fortælle om sin situation og sin økonomi. Mødrehjælpens julesekretariat er allerede nu klar til at tage imod ansøgningerne og sikre, at hjælpen kan nå frem til de børnefamilier, der har allermest brug for den.

– Jeg håber, at alle, der har behov for støtte i julen, vil ansøge. Vores midler rækker desværre ikke til alle, der beder om vores hjælp, men vi vil gøre vores yderste for at sikre, at hjælpen når frem til de børn og deres forældre, der har allermest brug for den, siger Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen.