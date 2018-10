Kandidat til Brolæggerprisen

C.C. Brun Entreprise har udført smuk engelsk brolægning ved Tingbjerg BibliotekKulturhus. Foto: Presse

Brolæggerlauget har fundet fem kandidater til årets brolæggerpris. En af dem er brolægningen ved Tingberg Kulturhus

Af Erik Fisker

Det er 33. gang, at Brolæggerlauget i Dansk Byggeri uddeler Brolæggerprisen, der går til et nytænkende og iderigt brolæggerprojekt. Landskabsarkitekterne fra Kragh & Berglund er indstillet for at have tegnet brolægningen foran Tingberg Bibliotek\Kulturhus.

– Brolæggerprisen er en anerkendelse af, at der findes masser af brolæggerarbejde i rigtig høj kvalitet, der samtidig er med til at skabe smukke og gennemtænkte byområder med plads til liv, siger sektionskonsulent for Brolæggerlauget i Dansk Byggeri, Mikael Mortensen.

Arkitekterne fra Kragh & Berglund har tegnet en imponerende og iderig granitbelægning foran det nye kulturhus i Tingberg. Brolægningen er delt op i felter, der varierer med skarpkantede brosten, chaussésten og vådstøbte betonfliser. Det er brolæggerne fra C.C. Brun Entreprise, der har udført det smukke og meget præcise arbejde, der kan ses på begge sider af kulturhuset i Skolesiden.

Brolæggerprisen bliver uddelt den 25. oktober. Med titlen følger 25.000 kroner, der skal bruges til udvikling i brolæggerfaget.