Kaos i Café Pilen

Trioen ”Kaos”. Fra venstre ses Siggi Björns, Franziska Günther og Esben Langkniv. Foto: kv

Overskriften hentyder langt fra til, at der var røg i køkkenet eller på anden vis forvirring i Pilegårdens populære spisested – tværtom bød dette på en lækker buffet, som på bedste måde lagde bunden til en stor musikalsk og episk oplevelse om eftermiddagen den 30. september

Af Kaare Vissing

Nej, ”Kaos” er det både rammende og selvironiske navn på en trio bestående af tre ret forskellige, men alle solide solister fra hvert sit land: Esben Langkniv fra Danmark, Siggi Björns fra Island og Franziska Günther fra Tyskland. Pointen bag trioens navn er, at den serverer sine sange på såvel engelsk og tysk som dansk og islandsk – og dermed byder på en gemytlig grad af babylonisk forvirring.

Alle trioens medlemmer er både sangere, guitarister og sangskrivere. Men koncerten, der var arrangeret af ”Music House i Pilegården”, afslørede på bedste vis deres vidt forskellige kvaliteter. Islændingen Siggi Björns fristes man til at kalder islænder, eftersom han arbejder som en hest og lader sin hårpragt munde ud i en hestehale. Som ganske ung var han fisker, men så ville han lige afprøve sine muligheder som musiker – og nu har pausen fra fiskeriet varet i godt tredive år. I øvrigt var det godt, at man sad ned, for allerede med koncertens anden sang slog Siggi Björns benene væk under én med nummeret ”Mind The Gap” – hvilken stemme og hvilken melodi! Han har før optrådt i Pilegården, og gennem mere end 25 år har han hver sommer gæstet Bornholm. Under anden verdenskrig løsrev Island sig fra Danmark, men det lindrer unægteligt den gamle kolonimagts sårede følelser, at Siggi Björns så tit gæster os.

Franziska Günther behersker det danske sprog godt 90 %, det vil sige bedre end de fleste danskere. Og med sange som ”Raven On Your Roof” og ”Roads” henrev hun totalt publikum med sin eminente stemme, der leder tankerne hen på sangere som Joan Baez.

Esben Langkniv fra Ikast gjorde sig både som lun sangskriver og fortrinlig historiefortæller. Det første især med visen ”Ruskomsnusk”, det sidste med sin gribende introduktion til ”Restless Spirit”, hvor han fortalte om inuitten Minik Wallace (1890 – 1918), der som syvårig sammen med sin far og fire andre voksne blev lokket fra det nordlige Grønland til New York, hvor han som den eneste af de seks personer ikke døde af tuberkulose. Siden vendte han tilbage til sin barndoms bygd, hvor han blev betragtet som løgner, fordi han fortalte om skyskraberne, ”masser af igloer oven på hinanden”. Skuffet vendte han tilbage til ”civilisationen”, hvor han kun 28 år gammel døde af influenza. Mimik Wallace, som fik sit efternavn efter den amerikanske familie, der adopterede ham, led med sit korte liv den skæbne at blive mast under mødet mellem to vidt forskellige kulturer. Jo, man kom viden om, musikalsk og menneskeligt, hin eftermiddag.