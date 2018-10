Kold dukkert til Brønshøj

Tabte topkampen med 1-2 til Middelfart

Af Jan Løfberg

Det var koldt i lørdags i Tingbjerg, og desværre fik Brønshøjs trofaste tilskuere ikke en sejr at varme sig med. 2. divisions tophold Middelfart vandt 2-1.

Efter otte minutter kom gæsterne foran. En Middelfart-spiller blev nedlagt lige uden for feltet. Kim Elgaard stillede sig klar, og han fik sendt bolden igennem muren og ind i kassen. 27 minutter inde i 1. halvleg snød Mads Rønne offside-fælden. Oliver Lassen sendte en bold i dybden, og selvom linjedommeren var på vej til at tage sit flag op, så valgte han at lade det blive nede. Og alene med Casper Radza svigtede Rønne ikke og gjorde det til 1-1.

Bedst som man troede, at holdene ville gå til pausen med stillingen 1-1, udnyttede Middelfart et forsvarskoks. Anton Holse gik fejl af bolden, Simon Richter fulgte ikke med sin mand og pludselig var fynboerne to mod en. Alene med Vilfort var Søren Andreasen sikkerheden selv, og han kunne gjorde det til 2-1.

Ti minutter før tid følte Brønshøj sig snydt for et straffespark, da en Middelfart-spiller tilsyneladende havde hånd på bolden.

Som Brønshøj Boldklubs webmaster Christian Haslund konkluderer: – En kamp fyldt med fejlafleveringer fra Hvepsenes side, hvilket var med til at give Middelfart et hav af chancer. Samtidig var Hvepsene heller ikke skarpe nok i deres afslutninger. Og der skal lyde stor ros til alle fansene og supporterne, som havde trodset efterårskulden og leverede en fantastisk stemning på tribunen.

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19 skal Brønshøj i aktion igen, når det gælder den udsatte kamp hjemme mod Hillerød. På lørdag skal Hvepsene til Marienlyst på Fyn. Sæsonafslutning den 10. november kl. 15 mod B93 i Tingbjerg.