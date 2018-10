Kommuneplan 2019 på vej

I slutningen af 2019 forventes Borgerrepræsentationen at vedtage Kommuneplan 2019

Af Erik Fisker

I slutningen af 2019 forventes Borgerrepræsentationen at vedtage Kommuneplan 2019, der skal erstatte den nuværende fra 2015. Kommunen skal hvert fjerde år udarbejde en kommuneplan, som er en overordnet plan for byens fysiske udvikling og består af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Netop nu arbejdes med en såkaldt Kommuneplanstrategi 2018, der efter sigende skal udgøre et forudgående visionsarbejde for den kommende Kommuneplan og udstikke overordnede retningslinjer for byens udvikling. Yderligere oplysninger på kk.dk/kobenhavnersnak.