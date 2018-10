Korkoncert i Brønshøj Kirke

Kammerkoret ”Pegasus”. Foto: presse Foto: Presse

Koncert med Kammerkoret ”Pegasus” afholdes i Brønshøj Kirke onsdag den 10. oktober, kl. 19.30

Af Erik Fisker

– Det er en glæde igen at kunne præsentere en koncert med Kammerkoret Pegasus som er et klassisk kor der har eksisteret siden 1992 i København, siger organist ved Brønshøj Kirke, Bente Kill Toftegaard.

– Koret ledes af dirigent Torsten Mariegaard, som i øvrigt bor i Brønshøj. Denne aften synger de et blandet repertoire fra renaissancemusik af Palestrina og Gesualdo, til musik af hele tre af tidens mest populære og meget lyttevenlige korkomponister – nemlig norske Ola Gjeilo, amerikanske Eric Whitacre og irske Michael McGlynn, siger Bente Kill Toftegaard, der selv medvirker på orgel med musik af Buxtehude og Vaughan Williams. Der er gratis adgang til koncerten.